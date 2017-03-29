«Арктика – территория диалога»: международный арктический форум начал свою работу

Сегодня в Архангельске на площадке Северного (Арктического) университета имени М.В.Ломоносова стартовал международный арктический форум «Арктика – территория диалога».

Открыл форум заместитель председателя правительства России, глава Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин. В своем выступлении он подчеркнул, что главный национальный интерес России в Арктике – это сохранение ее в качестве территории мира и сотрудничества.

«Человек в Арктике», его комфорт, безопасность и другие аспекты качества жизни – ключевая тема форума в этом году, сообщил Дмитрий Рогозин.

Центральным событием первого дня форума станет заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики, где пройдет обсуждение государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».

По сообщениям организаторов, в работе форума примут участие около 1,5 тысячи делегатов из 14 стран. Мурманскую область на форуме представят губернатор Марина Ковтун, первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин и руководители ряда муниципалитетов. На полях форума губернатор Марина Ковтун встретится с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнесом и министром иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде. Наработки региона в сфере образования и подготовки кадров Марина Ковтун представит на профильной сессии «Арктика – территория профессионалов».



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