Юные мурманчане примут участие в страноведческом часе «Саамы – дети Солнца и Ветра»

31 марта в 11.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, сектор новой художественной литературы) состоится страноведческий час «Саамы – дети Солнца и Ветра» в рамках проекта «Книжный пес».

Новый герой литературной встречи – собака Лайка, четвероногий питомец господина Йоргена Холтена Йоргенсена, консула Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске.

Юные читатели из 1 класса мурманской гимназии №5 посетят страноведческий час, посвященный коренному малочисленному народу крайнего севера – саами. Гости мероприятия познакомятся с тотемными животными, узнают, почему саамов называют детьми Ветра и Солнца, а также об особенностях жизни, быта и культуры этого народа. Ребят ждут саамские игры и громкое чтение рукописной книги «На далеком севере».

Во время занятия планируется прямая трансляция с филиалом №1 Центральной библиотечной системы г. Архангельска. Это будет обмен опытом библиотечных канис-проектов.

/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/