Областной ДК им. С.М. Кирова приготовил познавательную и развлекательную программу для юных мурманчан в период весенних школьных каникул

31 марта в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдут развлекательные мероприятия для детей и подростков в период весенних школьных каникул.

В 10.00 и в 12.00 пройдет познавательно-игровая программа «Мульти-пульти знатоки!». Ребята из школы № 5 и лицея № 2 узнают, как появилась и развивалась российская мультипликация. Вместе со специалистами областного Дворца мальчишки и девчонки вспомнят крылатые фразы и песни из любимых мультфильмов. Мероприятие проходит в виде игры соревновательного характера. Каждой команде предлагается по очереди выбрать вопросы из разных категорий и ответить на них.

В 11.00 учащихся средней общеобразовательной школы № 53 ждет развлекательная программа «Как прекрасен этот мир», посвященная закрытию весенней смены школьных оздоровительных лагерей. Ребята примут участие в веселых играх, викторинах, отгадают загадки и потанцуют на дискотеке. Школьники совершат увлекательную экскурсию и посетят уникальные места города детства: бульвар дружбы, танцевальный проспект, музыкальную улицу и литературный переулок.

В 10.00 и в 12.00 мальчишки и девчонки из средней общеобразовательной школы № 53 побывают на познавательной программе «В гостях у природы». Школьники узнают о птицах Мурманской области, примут участие в интерактивных играх «Кто живет рядом», «Накорми птицу», «Лапы, крылья и хвосты», а также отгадают загадки о пернатых

Комитет по культуре и искусству Мурманской области