Инспекторы ОНД Кольского и Печенгского районов провели противопожарные беседы со школьниками

В целях недопущения гибели детей и детского травматизма на пожарах, в течение года сотрудники отдела надзорной деятельности проводят занятия и открытые уроки с детьми по правилам безопасного поведения.

Занятия проходят в детских садах, школах, так как важной составляющей в воспитании детей является обучение основам безопасности жизнедеятельности, которое должно приучить ребенка избегать опасных ситуаций, а в случае их возникновения - действовать грамотно.

Так в марте инспекторы ОНД Кольского и Печенгского районов провели профилактические занятия с учащимися открытой общеобразовательной школы г. Кола, коррекционной школы-интерната п. Минькино и СОШ поселка Молочный.

Специалисты МЧС рассказали детям о том, как нужно вести себя, чтобы не допустить пожара, как звонить в «Службу спасения» и пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также об опасностях пожаров.

Так же учащимся разъяснили важность соблюдения правил безопасного поведения при обращении с открытым огнём, и при эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов.

Главное управление МЧС России по Мурманской области