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29.03.2017 15:35

Инспекторы ОНД Кольского и Печенгского районов провели противопожарные беседы со школьниками

В целях недопущения гибели детей и детского травматизма на пожарах,  в течение года сотрудники отдела надзорной деятельности проводят занятия и открытые уроки с детьми  по правилам безопасного поведения.

Занятия проходят в детских садах, школах, так как важной составляющей в воспитании детей является обучение основам безопасности жизнедеятельности, которое должно приучить ребенка избегать опасных ситуаций, а в случае их возникновения - действовать грамотно. 
Так в марте инспекторы  ОНД Кольского и Печенгского районов  провели профилактические занятия с учащимися  открытой общеобразовательной школы г. Кола,  коррекционной школы-интерната п. Минькино и  СОШ поселка Молочный.
Специалисты МЧС рассказали детям о том, как нужно вести себя, чтобы не допустить пожара, как звонить в «Службу спасения» и пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также об опасностях  пожаров.
Так же учащимся разъяснили важность соблюдения правил безопасного поведения при обращении с открытым огнём, и при эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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