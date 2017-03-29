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29.03.2017 15:05

В Североморске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от прохождения военной службы

Прокуратурой города Североморска признано обоснованным возбуждение следственным отделом по ЗАТО Следственного управления СК России по Мурманской области уголовного дела в отношении ранее несудимого гражданина РФ, 1995 года рождения, не работающего, зарегистрированного и проживающего в городе Североморске.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, то есть уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов общенадзорной проверки, направленных прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Установлено, что молодой человек состоял с 2012 года на воинском учете в отделе военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной, прошел медицинскую комиссию и признан годным к службе в Вооруженных силах российской Федерации. Северянин лично и под роспись получал повестки ОВК Мурманской области по городам Североморск и Островной о необходимости прибыть в отдел военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу в октябре-декабре 2016 года, однако по повесткам в установленный срок он не прибыл, уважительных причин своего прибытия не представил.
Оснований для освобождения и отсрочки от призыва на военную службу у него не имелось.


Прокуратура Мурманской области
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