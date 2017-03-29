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29.03.2017 14:35

В Коле состоится региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному искусству

31 марта в 10.00 в Кольской районной детской школе искусств (г. Кола, ул. Победы, д. 7) состоится региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по декоративно-прикладному искусству.

На мастер-классе преподавателя Кольской школы искусств Натальи Кошкиной участники подробнее узнают о традиционной русской тряпичной кукле, народных обычаях, связанных с ней, а также научатся тонкостям изготовления традиционной народной куклы «Крупенички» (Зерновушки).

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

 
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