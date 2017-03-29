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29.03.2017 13:15

В Мурманске полицейскими задержана подозреваемая в квартирной краже

В дежурную часть обратился местный житель 1983 года рождения. Мужчина пояснил, что у него из квартиры по улице Сафонова пропали ювелирные изделия, денежные средства, сим-карты от телефона, зарядное устройство, а также связка ключей.

Полицейские установили, что кража произошла путем свободного доступа. Опросив потерпевшего, они выяснили, что в хищении есть основания подозревать женщину, которая накануне находилась у него в гостях. Именно после ее ухода потерпевший обнаружил пропажу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая 1988 года рождения была задержана. Похищенное имущество частично изъято у нее при обыске.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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