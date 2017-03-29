Смотрите на канале "Россия 24" программу "Азбука закона"

Детство - беззаботная пора, время игр и прогулок. Но как показывает жизнь, активный отдых на свежем воздухе не всегда безопасен. Несовершеннолетние все чаще получают травмы. В прошлом году двадцать восемь случаев произошли в развлекательных центрах и на уличных площадках. Шестеро маленьких северян пострадали в детских садах и школах. Эта официальная информация, данные регионального Следственного комитета. О том, как избежать неприятностей расскажем в программе "Азбука закона" сегодня в 19:45 на канале "Россия 24".