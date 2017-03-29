Команда средней школы ЗАТО Видяево стала победителем военно-патриотической игры «Защитник Отечества»

В центре «Лапландия» состоялась областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества», организованная совместно с Министерством образования и науки Мурманской области. Она дала старт масштабному региональному патриотическому проекту «Живая история», ориентированному на воссоздание героических и судьбоносных событий истории России, интерес к изучению истории родной страны и воспитание патриотизма.

Помощь в организации игры оказали военный комиссариат Мурманской области и Объединенное стратегическое командование Северного флота.

Впервые областная военно-патриотическая игра проходила в форме историко-приключенческого квеста, охватывающего шесть периодов истории России – от древности до современности. Ребятам в течение двух часов предстояло пройти 6 сюжетных этапов и выполнить различные творческие, познавательные и изобретательские задачи, применить знания истории на практике, проявить логику, ловкость, меткость и изобретательность.

В игре приняли участие 65 обучающихся в возрасте 12-14 лет из Мурманска, города Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, Кольского, Ловозерского и Печенгского районов.

Победителем игры стала команда средней общеобразовательной школы ЗАТО п. Видяево. Второе место присуждено команде мурманской гимназии № 10, третье место завоевала команда Североморского кадетского корпуса.

В экскурсионной и историко-культурной программе проекта участие приняли более 200 школьников Мурманской области. Большой интерес у детей вызвали мастер-классы по военному искусству (историческому фехтованию и стрельбе из лука), ремесленным направлениям (гончарному, кузнечному, кожевенному, плотницкому ремеслам), каллиграфии, историческому танцу.

К организации и проведению военно-патриотической игры «Защитник Отечества» было привлечено более 170 представителей образовательных, общественных и волонтерских организаций Мурманской области. Это клубы исторической реконструкции «Фьорд», «Заполярный рубеж», «Рать», «Мидгард», «Унтервальден», «Северные волки», «Гиперборея»; Североморская школа полного дня, Дом детского творчества им. А. Бредова, Детско-юношеский центр Кольского района, Североморский кадетский корпус, Мурманский государственный арктический университет; театр Северного флота, Дом культуры Ленинского округа города Мурманска, областной драматический театр; народный самодеятельный коллектив «Россияне», театральная студия «Круг», ансамбль современного эстрадного танца «Квест», ансамбль классического танца «Снежинка», театр зарубежной драмы «Нордика»; оркестр штаба Северного флота. Активную помощь организаторам оказали волонтерские движения «Волонтеры Победы» и волонтеры Североморского кадетского корпуса; представители казачьего общества, студии исторического танца, школы каллиграфии и латтеринга, а также творческая мастерская гончарного дела «Керамика 51».

/ Министерство образования и науки Мурманской области /