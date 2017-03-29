Многочисленные нарушения выявлены прокурором г. Оленегорска по результатам проверки организаций дополнительного образования детей

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка соблюдения законодательства РФ в деятельности организаций дополнительного образования и подростково-молодежных клубов, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения закона.

Так, прокурором установлено, что большинство официальных сайтов муниципальных организаций дополнительного образования в сети Интернет не соответствуют требованиям ГОСТ, поскольку не позволяют пользоваться ими лицами с нарушениями зрения. Специальные версии указанных Интернет-ресурсов для слабовидящих не обладают функционалом, требования к которому предъявляет законодательство РФ.

Также выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологических правил в части обеспечения туалетов образовательных организаций необходимым инвентарем. При проверке соблюдения пожарной безопасности установлено, что в ряде образовательных организаций города допускается эксплуатация противопожарной двери при неисправных устройствах для их самозакрывания, либо вовсе в отсутствие указанных устройств. Также выявлены факты отделки путей эвакуации образовательных организаций панелями ПВХ в отсутствие сертификатов, подтверждающих безопасность указанных материалов.

В ряде образовательных организаций установлены факты формирования неофициальных библиотек, состоящих из различных печатных материалов (в том числе учебных пособий) и художественной литературы, наполняемость которой обеспечивается, в том числе, за счет родителей обучающихся и иных граждан.

При этом сведениями о списке экстремистских материалов, размещенном на официальном сайте МинистерстваЮстиции Российской Федерации должностные лица образовательных организаций не владеют, поступающую литературу на предмет наличия её в указанном списке не проверяют.

Всего прокурором города по результатам указанной проверки выявлено 29 нарушений закона, в связи с чем в адрес руководителей организаций дополнительного образования внесены 3 протеста, направлены 5 представлений об устранении нарушений закона, в отношении виновных должностных лиц возбуждены 5 дел об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Прокуратура Мурманской области