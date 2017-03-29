"Короли грёз". В Мурманске открылась выставка, посвящённая легендарному французскому модельеру Кристиану Диору

Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку из серии "Короли грёз", посвящённую легендарному французскому модельеру Кристиану Диору.

Посетители выставки смогут оценить развитие дизайна парфюмерных флаконов марки Christian Dior. Диор всегда считал, что духи – это дополнение личности женщины, которые являются завершением её наряда. Флаконы и упаковки выполняются в фирменном стиле, который был введён Кристианом Диором: гамма серого цвета, розового и белого, медальоны а-ля Людовик XVI, бумага с фактурой рогожки в рубчик и атласные ленточки.

Выставка будет работать до 28 апреля.

Вход свободный.