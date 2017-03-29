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29.03.2017 09:19

Общественная палата Мурманской области соберется на пленарное заседание

30 марта состоится пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области.В повестке дня – несколько вопросов. О плане мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии и особо охраняемых природных территорий и возможности участия в мероприятиях Общественной палаты Мурманской области расскажет министр природных ресурсов и экологии региона Эльвира Макарова. Также на пленарном заседании члены Общественной палаты ознакомятся с результатами работы региональных депутатов по принятию проекта закона «Об Общественной палате Мурманской области» и внесут предложения по совершенствованию законодательства в сфере развития волонтерского движения в Российской Федерации. 

Пленарное заседание начнется 30 марта в 14.00 (г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, IV этаж, актовый зал).

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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