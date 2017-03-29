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29.03.2017 09:45

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 марта

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  29 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 15.00        ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

С 9 ЧАСОВ 27 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 29 МАРТА     ул. Капитана Орликовой, 5, 6, 10, 11, 12

С 9 ЧАСОВ 28 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 30 МАРТА  ул. Полярные Зори, 33 (корп. 1)

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 16.00        пр. Ленина, 79
13.30 – 14.30        ул. Крупской, 22

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
01.00 – 06.00        ул. Воровского, 4/22
ул. Коминтерна, 11/2
ул. Ленинградская, 24
09.00 – 12.00        ул. Крупской, 7, 22
13.00 – 17.00        пр. Кольский, 143, 145, 147

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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