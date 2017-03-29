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29.03.2017 09:27

"Романтика романса". Музыкальная гостиная в Умбе вновь собрала полный зал

Елена Сивонен.

"Романтика романса". В Музыкальной гостиной в Умбе прозвучали произведения Георгия Свиридова, в частности, иллюстрации к пушкинской "Метели", цыганские романсы, "Время изменится" Олега Погудина, "Пронеслись мимолетные грезы" Петра Ладыженского. То, что еще не исполнялось. "Романтика романса" ведет историю с 81-го года. Начиналось все на базе местной музыкальной школы. После того, как сложился костяк коллектива своими силами. Бессменным руководителем народного академического хора поселка Умба на протяжении последних 35 лет является Галина Киселева.
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