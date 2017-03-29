Основы радиационной, химической и биологической защиты. Североморские юнармейцы проходят начальную военную подготовку на Северном флоте

Кирилл Коган.

Североморские юнармейцы проходят начальную военную подготовку на Северном флоте. Занятия начались на одном из причалов соединения десантных кораблей с построения и проверки формы одежды. Далее теория на борту "Александра Отраковского". Сначала основы радиационной, химической и биологической защиты. Ребята, например, изучили устройство противогаза. А потом азы военно-медицинской подготовки. Как оказать первую помощь при кровотечении школьников научили курсанты военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, проходящие в соединении флотскую практику.

Заместитель командира соединения десантных кораблей СФ Иван Ковган: "На постоянной основе эти занятия проходят, вопрос согласован с командованием СФ, план занятий мы совместно разрабатывали с представителями движения "Юнармия", они предложили нам программу, мы насытили его уже специфическими мероприятиями".