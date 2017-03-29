Современные технологии на службе здоровья. В Мурманской областной клинической больнице им. Баяндина реализуется пилотный проект с использованием биометрических технологий

Татьяна Нестерова.

Это позволяет в режиме реального времени переводить речь врача в текст и заносить его в медицинскую систему. Профильное министерство выбрало мурманчан как победителей всероссийского конкурса по информатизации здравоохранения. К концу апреля в областной больнице подведут итоги пилотного проекта, которые в дальнейшем будут транслироваться уже по всей стране.

Заместитель главного врача по диагностике Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Леонид Анопченко: "Основная задача пилотного проекта в Мурманской области - определить жизнеспособность и целесообразность использования речевых технологий в здравоохранении на территории всей РФ. Мы как бы протаптываем тропинку. Продукт создан. Мы просто его обучили на основе большой информационной базы нашего учреждения. Мы его загружали огромным количеством протоколов, где есть все термины, которые мы используем. И этим терминам программа обучалась".