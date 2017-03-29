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29.03.2017 09:05

На очередном заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области участники познакомились с информацией по пилотному проекту по очистке Кольского залива

Татьяна Нестерова.

Комплекс первоочередных мер по ликвидации накопленного экологического ущерба был принят правительством 3 года назад. В прошлом году тендер выиграло "РосРАО". Уже завершены два этапа - это обследование Кольского залива и разработка программы очистки, в первую очередь его берегов. Проект рассчитан на два года. Стоимость - 50 миллионов рублей.
Руководитель проектного офиса "Ликвидация ядерного наследия Арктики" ФГУП "РосРАО" Владимир Хандобин: "Составлен реестр этих затопленных объектов, есть классификация по степени опасности. И в зависимости от того, какую навигационную,экологическую опасность представляют эти объекты, естественно и планируется подъем".
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