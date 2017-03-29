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29.03.2017 08:57

Продлить продажу алкогольной продукции в магазинах до 23 часов. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Мурманской областной Думе

Анастасия Русинова.

Продажу алкогольной продукции в магазинах могут продлить до 23 часов. Вопрос сейчас рассматривается комитетом по экономической политике, энергетике и ЖКХ областной Думы. Законопроект прошел первое чтение. Новое время - возврат к старым нормам, но инициаторы поправок уверены - так можно повлиять на нелегальных продавцов, которые под разными вывесками продают горячительные напитки чуть ли не круглые сутки напролет. От введения новых правил продажи алкоголя, законодатели ожидают уменьшение клиентов так называемых "наливаек".
Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Мы думаем, если мы дадим легальному продавцу работать в легальном поле, до 23 часов, то тогда доходная часть нелегальных сократится. Люди просто не успевают до 21:00 купить алкоголь, часто на работе задерживаются. И куда они идут? Идут в эти нелегальные, так скажем, точки реализации алкоголя". 



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