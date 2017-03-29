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29.03.2017 08:50

"Судьба моряка". Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота готовит новую программу

Елена Сивонен.

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота готовит новую программу. "Судьба моряка" - пока рабочее название. Часовой концерт. О мечте связать жизнь с морем и о жизни, связанной с ним. С программой коллектив выступит на 4-м Всеармейском смотре-конкурсе ансамблей песни и пляски 22 мая. А пока ежедневные репетиции. Премьера - на родной земле. В конце апреля-начале мая новую программу обязательно увидит заполярный зритель.
Художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Дмитрий Акманов: "У нас огромное желание побороться - призовые места у нас уже были, вторые в прошлом и позапрошлом году, - побороться за главное призовое место. Хочется нам, и всё".

 
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