Познавательная квест-игра о родном городе. В дни весенних каникул школьники "Путешествуют по Мурманску"

Любовь Дубова.

В дни весенних каникул школьники "Путешествуют по Мурманску". Прогулка виртуальная. Познавательная квест-игра о родном городе - в фестивальном зале областного дворца культуры. По улицам учеников второго лицея возит импровизированный "Автобус творчества и знаний". Разглядывают достопримечательности, останавливаясь в интересных местах. Изучают историю и природу столицы Заполярья. Отвечают на вопросы и выполняют задания.

Заведующий отделом по работе с детьми, подростками и молодежью ОДК им.С. М. Кирова Павел Родионов: "Мы проводим эти программы в период школьных каникул, и летом она пользуется большой популярностью. Весенние каникулы, огромное количество было проведено в период празднования столетия города Мурманска, все в восторге. Даже какие-то искрение эмоции и что-то новое открывают для себя педагоги, родители, которые присутствуют на этих программах".