В Мурманске обсудили повышение социальной защищенности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

Алексей Елкин.

Повышение социальной защищенности детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, стало одной из тем заседания профильного комитета парламента региона. Соответствующий законопроект предлагается к утверждению в первом и сразу окончательном чтениях. Документ отражает сразу несколько важных позиций. В частности полномочия органов опеки расширяются. Что касается социальной защищенности, с точки зрения организации детского отдыха, органы власти должны будут руководствоваться приоритетами, обозначенными в новой редакции.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Закрепляется обязанность по предоставлению детям-сиротам в первоочередном порядке путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, которые подведомственны этим органам".





