Новый портовый терминал. Сегодня в Мурманске открылся крупнейший проект транспортной инфраструктуры

Илья Комлев.

Завершился один из крупнейших проектов по развитию транспортной инфраструктуры Арктики. Сегодня в мурманском порту ввели в эксплуатацию вторую очередь перегрузочного терминала "Норникеля".

Сегодня под погрузкой "Мончегорск" и "Талнах". Это два из пяти современных контейнеровозов арктического ледового класса, построенных по заказу "Норникеля". С расчетом на такие суда возводили первый причал. Второй сделали почти вдвое длиннее.

Заместитель министра транспорта РФ, руководитель Росморречфлота Виктор Олерский: "Это, в том числе, и терминал для сторонних пользователей, которые сегодня развиваются в Мурманске и будут развиваться. В первую очередь, "Газпром", наверное - все, кто пошли и пойдут на шельфовые проекты".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Это новые рабочие места. Это развитие мурманского порта в целом. Это повышение инвестиционной привлекательности региона и повышение статуса Мурманска как основного порта арктической зоны".

Теперь одновременно здесь могут разгружать два-три судна. Сумма инвестиций в проект превысила 4,5 миллиарда рублей. Мощности (инфраструктура, складские помещения) позволяют нарастить грузооборот почти вдвое - до полутора миллионов тонн в год. И это новая степень транспортной доступности Арктики.

Старший вице-президент компании "Норникель" Сергей Батехин: "Фактически мы планируем уже в этом году 1 миллион 200 тысяч - 1 миллион 300 тысяч тонн перевести. В 2017 году. Мы только что открылись, и уже у нас есть такой объем заказов".

"Мончегорск" был первым коммерческим судном, совершившим рейс в оба конца по Севморпути без помощи ледокола. Но самостоятельная круглогодичная навигация в низовьях Енисея немыслима даже для него. Пролонгация соглашения с "Атомфлотом" гарантирует надежное сообщение с норильским промышленным районом до 2022 года.

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Конечно, то решение, что они, имея свою мощную финансовую основу, построили пять новых арктических экспрессов, фактически благодаря этому сегодня мы имеем новое судоходство в Арктике".

Второе из подписанных соглашений - с правительством региона. Во многом оно посвящено вопросам экологии. "Норникель", в том числе, поможет обустроить природный парк на полуостровах Рыбачий и Средний.

Вице-президент компании "Норникель" Елена Безденежных: "Для нас это не просто часть стратегии, часть социальной политики. Для нас это важнейшая задача, которую мы реализуем на территории Кольского полуострова совместно с Мурманской областью".

Совещание по развитию "Севморпути" стало нулевым днем международного арктического форума. Разговор о развитии высоких широт продолжится в Архангельске. А в Мурманске будущим мореходам об их предшественниках в освоении полярных маршрутов теперь будет напоминать древний якорь, найденный при строительстве причала.

На этом месте был старый причал конца 30-х годов прошлого века. Его техническое состояние уже не позволяло принимать суда. Новый строили почти с нуля. Причальная стенка, современные краны, железнодорожные ветки - это то, что на виду. От глаз скрыты километры проложенных инженерных сетей и масштабные дноуглубительные работы.







