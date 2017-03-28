Ухудшение погодных условий стало причиной проблем на дорогах региона. Заполярные сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы

Кирилл Коган.

Сегодня Заполярье "накрыл" сильный снегопад. По информации "Мурманскавтодора", приостановлено движение на автодороге "Кола - Серебрянские ГЭС". Аналогичная ситуация и на участке между Заозерском и Спутником. Ухудшение погодных условий сказывается и на количестве ДТП. Не дожидаясь разрешающего сигнала светофора, пожилая женщина начинает переходить дорогу. Из-за поворота "вылетает" "Фольксваген". На дороге гололед, вовремя затормозить автомобилист не успевает. Улица Маклакова. Видеорегистратор, установленный в проезжающей машине, зафиксировал, как иномарка сбивает на переходе девушку. Сотрудники ГИБДД сейчас переведены на "усиленный" режим работы. В рамках профилактического рейда "Пешеход" инспекторы дежурят возле школ и торговых центров.

И. о. командира 3 взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Мурманской области Валентин Ильинов: "Сейчас вроде только была хорошая погода, метель началась, видимость отвратительная, скользко на улице. Как водителям машину не остановить, так и пешеходам скользко, хотим обратиться как к водителям, так и пешеходам - необходимо соблюдать внимательность и быть бдительными на дороге, соблюдать ПДД, особенно это касается водителей, которые управляют транспортными средствами повышенной опасности, в любой момент все может закончится чревато".





