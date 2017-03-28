Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.03.2017 18:55

Ухудшение погодных условий стало причиной проблем на дорогах региона. Заполярные сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим работы

Кирилл Коган.

Сегодня Заполярье "накрыл" сильный снегопад. По информации "Мурманскавтодора", приостановлено движение на автодороге "Кола - Серебрянские ГЭС". Аналогичная ситуация и на участке между Заозерском и Спутником. Ухудшение погодных условий сказывается и на количестве ДТП. Не дожидаясь разрешающего сигнала светофора, пожилая женщина начинает переходить дорогу. Из-за поворота "вылетает" "Фольксваген". На дороге гололед, вовремя затормозить автомобилист не успевает. Улица Маклакова. Видеорегистратор, установленный в проезжающей машине, зафиксировал, как иномарка сбивает на переходе девушку. Сотрудники ГИБДД сейчас переведены на "усиленный" режим работы. В рамках профилактического рейда "Пешеход" инспекторы дежурят возле школ и торговых центров.
И. о. командира 3 взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по Мурманской области Валентин Ильинов: "Сейчас вроде только была хорошая погода, метель началась, видимость отвратительная, скользко на улице. Как водителям машину не остановить, так и пешеходам скользко, хотим обратиться как к водителям, так и пешеходам - необходимо соблюдать внимательность и быть бдительными на дороге, соблюдать ПДД, особенно это касается водителей, которые управляют транспортными средствами повышенной опасности, в любой момент все может закончится чревато".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.