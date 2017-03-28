В Мурманске стартовал фестиваль "Юные инженеры Арктики". Центральное событие программы - турнир по робототехнике

Андрей Зайцев, Светлана Деменева.

Сегодня в Мурманске открылся фестиваль "Юные инженеры Арктики". В программе - региональный турнир по робототехнике, олимпиада и творческие конкурсы. На одной площадке собрались самые умные и самые технически подкованные дети, у многих из которых уже есть разработки вполне взрослых проектов.

Спортивный зал "Лапландии" на несколько часов стал аэродромом. Легкомоторные самолетики показывают, на что способные под крышей. Юные авиамоделисты пока делают проекты из бумаги и пластика. Жюри оценивает все - вес, скорость, виртуозность полета.

В соседнем зале кипят наземные страсти. Здесь на поле играют роботы. Они собраны юными техниками и их задача забросить мяч в ворота. У ребят постарше и задание посложнее. На поле робот должен обойти преграды. Ошибается - надо доработать его.

Заведующая отделом "Региональный центр научно-технического творчества мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Марина Веткина: "Закрытие сезона. Открыли фестиваль мы в этом году в октябре, и на протяжении этого времени проходило более 20 соревновательных мероприятий, турниров, олимпиад".

Сотрудники образовательного центра с гордостью говорят о том, что дети на фестиваль приехали лучшие. Иван Шойтов стал победителем конкурса в Москве "Шаг в будущее". Его проект - система от угона машин "Цербер" - уже заинтересовала производителей.

Ученик школы №11 г. Мурманска Иван Шойтов: "Я посмотрел один раз вечером передачу про то, как угоняют машины. Мне стало интересно, смогу ли я сделать такое устройство, с помощью которого невозможно было бы угнать".

Побед в этом году у мурманчан много. Самая громкая - на робототехнической олимпиаде в Индии, победы в компетенции "World Skills Россия". В октябре этого года в "Лапландии" откроется технопарк. Оборудования закупят более чем на 80 миллионов. Образцы его представлены на фестивале.

Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Модели современных станков с ЧПУ, но для детей (10+) - дети могут на них работать безопасно, работать в разных проектах".

Фестиваль "Юные инженеры Арктики" будет работать 2 дня. Впереди еще соревнования для самых маленьких технических гениев. В рамках педагогического фестиваля учатся и взрослые - в "Школе молодого педагога" по образовательной робототехнике.







