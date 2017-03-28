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28.03.2017 18:07

В мурманской Долине Уюта стартуют соревнования по лыжным гонкам традиционного Праздника Севера

В них примут участие спортсмены из городов Кольского Заполярья, а также 15 регионов страны и Белоруссии.

29 марта лыжники поборются за медали в гонках классическим стилем. Женщины отправятся покорять 10-километровку в 10.00. Мужчины поспорят за титул сильнейшего на 15-километровке. Их старт в 12.00.

30 марта участников ждут гонки свободным стилем на этих же дистанциях. Женщины начнут борьбу в 10.00, мужчины – в 12.00. В этот же день по окончании стартов состоится церемония награждения победителей и призеров по итогам двух дисциплин.

Завершатся соревнования на выходных 44-м мурманским лыжным марафоном, который включен в серию российских марафонов «Russialoppet», а также международную «Euroloppet». В этот раз гонок будет две. 1 апреля спортсмены отправятся покорять 50-километровую дистанцию свободным стилем, а 2 апреля – классическим. Участвовать в них уже изъявили желание более тысячи спортсменов из разных уголков России, а также Голландии, Франции, Эстонии, Казахстана и других стран. Продолжается электронная регистрация лыжников на сайте http://marathon51.ru/.

Старт обеих марафонских гонок в 11.00. Также в субботу и воскресенье в Долине Уюта пройдут гонки на оленьих упряжках среди представителей коренного народа саами. Их соревнования также стартуют в 11.00.

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /
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