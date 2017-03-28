Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве с юридической фирмой «Максима Лигал»

Представители Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области принимают участие в инфраструктурном конгрессе «Российская неделя государственно-частного партнерства».



В рамках конгресса подписано соглашение между Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и ООО «Максима Лигал» о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).



Соглашение подразумевает сотрудничество в части совершенствования законодательства Мурманской области в сфере ГЧП, подготовку и реализацию проектов ГЧП в сфере социальной и экономической инфраструктуры, а также консультационное и методическое сопровождение.



Юридическая фирма «Максима Лигал» основана в 2001 году, имеет обширный опыт в области правового регулирования ГЧП, а также в сфере эффективной реализации конкретных ГЧП-проектов в России.



«Развитие государственно-частного партнерства является важной составляющей комплексного развития не только региона, но и страны в целом. Конструктивный диалог бизнеса и власти позволит выработать эффективные решения актуальных проблем, внедрить инновационные технологии, снизить нагрузку на бюджет. Заключенное соглашение с «Максима Лигал» является существенным шагом правительства области к развитию государственно частного партнерства в регионе», – отметила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова.



Инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства» открылся сегодня в Москве и будет работать по 31 марта. Его деловой программой предусмотрено рассмотрение вопросов, связанных со стратегическим планированием развития инфраструктуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, обмен опытом между экспертами в области развития инфраструктуры и ГЧП, поиск, формирование и обсуждение инициатив в области развития законодательства о ГЧП на федеральном и региональном уровнях, определение приоритетных проектов и отраслей для дальнейшего внедрения механизмов ГЧП.



В мероприятиях конгресса принимают участие представители профильных министерств и ведомств правительства РФ, Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, руководители ведущих финансовых институтов, представители экспертного сообщества и бизнеса, научных кругов, общественных организаций и СМИ.





/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /