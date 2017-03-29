Анна Богалий, Алексей Петухов и Светлана Наумова – сегодня гости дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

83-й международный Праздник Севера — тема программы «Факты и комментарии». В студию приглашены председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, а также заслуженные мастера спорта России - двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, чемпион мира 2013 года Алексей Петухов. Передача начнётся, как обычно, в 13 часов 10 минут. Вопросы гостям студии можно будет задать во время эфира по телефону: 685-225. Слушайте программу по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Смотрите видеотрансляцию на нашем сайте - murman.tv.



