Стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба. В Ловозере, в рамках Праздника Севера, отметили День оленевода

Светлана Деменева.

В Ловозере, в рамках Праздника Севера, отметили День оленевода. Стрельба из арбалета, метание аркана, национальная борьба. Cамыми же зрелищными соревнованиями традиционно стали гонки на оленьих упряжках.

Плюс на улице и яркое солнце прибавили празднику колорита и гостей. Их по примерным подсчетам больше двух тысяч. Блогер и этнограф Павел Сумароков приехал из Москвы специально.

Павел Сумароков (г. Москва): "В прошлом году я был в Нарьян-Маре. Год назад я был на этом празднике в Когалыме, а в этом году я решил посетить Мурманск. Впечатления самые лучшие, такого яркого праздника, как здесь, я раньше не видел".

Гонки на оленьих упряжках - самая "горячая" часть праздника. Дистанции разные. В самой сложной снова бессменный лидер - Николай Селиванов. Его олени самые быстрые и самые дружные, шутит спортсмен. А по профессии - пастух.

Николай Селиванов: "Они постоянно вместе бегают - они привыкли друг к другу".

В этом году гостями праздника стали и саамские журналисты из Норвегии, Финляндии и Швеции. Семинар специально приурочили к празднику. Цель - увидеть жизнь саамов и медиакартинку их жизни.

Заместитель международной ассоциации саамских журналистов Сергей Гаврилов: "Я доволен нашей программой полностью, я доволен теми встречами, настроением людей. Улыбки, радость - да, есть сложные ситуации жизненные, но так или иначе люди пытаются думать позитивно".

Концерт не только с саамскими песнями. В Ловозеро приехали артисты из всей области. Город мастеров - с национальными сувенирами и киоски с олениной. Есть, что показать, продать и где поучаствовать - приветствует гостей глава района. И не только в праздник. Саамский центр все больше привлекает туристов.

Глава Ловозерского района Александр Шестак: "6 лет назад было около 2,5-3 тысяч. Сейчас минимальное количество - 15 тысяч человек. Вот вам рост пятикратный, шестикратный за последние 4-5 лет".

В Ловозерском районе ждут предпринимателей туриндустрии и, конечно, туристов. Не только на праздники, которые стали традиционными. 1 апреля, например, состоится первый в истории Ловозера турнир по подледной рыбалке.







