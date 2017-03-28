В областном конкурсе «Завалинка» приняли участие 85 исполнителей частушек

В Доме культуры поселка Африканда состоялся областной конкурс исполнителей частушек «Завалинка». Организатор конкурса – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



В конкурсе приняли участие 85 человек – девять ансамблей и шесть солистов из учреждений культуры и учреждений дополнительного образования городов Мурманск, Апатиты, Кола, Полярные Зори, Кандалакша, поселка Титан и села Териберка.



Конкурсанты представили на суд жюри частушки в номинациях «Любовные страдания» и «Плясовые припевки», а также частушки из репертуара Марии Мордасовой.



В номинации «Любовные страдания» обладателем диплома лауреата стал народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Снежица» из Колы. Диплом I степени был вручен семейному дуэту «Ладушки» из Кандалакши, диплом II степени – мурманскому образцовому самодеятельному коллективу ансамблю народной песни «Горенка», а диплом III степени – студии народного творчества «Ярушко» из Апатитов.



В номинации «Плясовые припевки» диплом лауреата присудили народному самодеятельному коллективу вокальному ансамблю «Тары-бары» из Кандалакши. Дипломами I степени удостоили народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» из поселка Титан и дуэт Ксении Марковой и Оксаны Фокиной мурманского образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка». Дипломы II степени получили народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор и Оксана Фокеева, участница мурманского образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка». Дипломами III степени наградили апатитскую вокальную группу «Иван-да-Марья» и Ксению Маркову, участницу образцового самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Горенка» из Мурманска.



Ансамблю частушечников «Зоряночка» из города Полярные Зори был присужден специальный диплом «За создание авторской частушки». Алиса Бакуркина из города Мурманска получила «Приз зрительских симпатий». Юрий Сопегин, руководитель народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Забавушка» из поселка Титан стал обладателем специального диплома «За органичное воплощение образа гармониста», а народный самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Снежица» из Колы получил специальный диплом «За лучшее исполнение частушек из репертуара Марии Мордасовой».



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /





