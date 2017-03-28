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28.03.2017 18:10

Команды Мурманской области приглашаются на Международный студенческий хакатон «Code4Piter»

Марафон программистов – Международный студенческий хакатон «Code4Piter» состоится в Санкт-Петербурге с 12 по 14 мая. Организатором выступает Правительство Санкт-Петербурга при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

По 20 апреля Комитет по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга производит набор участников. К участию приглашаются студенческие команды составом от 2 до 4 человек.

Подать заявку на участие можно, заполнив специальную форму на официальном сайте мероприятия.

В 2017 году тематикой хакатона «Code4Piter» станет безопасность во всех её аспектах – экологическая, транспортная, безопасность массовых мероприятий и предприятий критической инфраструктуры. Команды программистов, используя предоставленные организаторами API, будут создавать продукты, призванные сделать жизнь жителей мегаполисов лучше, комфортнее и безопаснее.

Для оценки проектов будут привлечены эксперты Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, а наиболее проработанные решения могут получить шанс реализации в рамках городских программ.

Подробная информация о правилах участия в Международном студенческом хакатоне «Code4Piter» представлена на официальном сайте мероприятия.

/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /
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