Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.03.2017 17:07

Рыбный вопрос. Поможет ли мурманским рыбакам-любителям опыт дальневосточных коллег?

Анастасия Ярославская.

На заседании объединенного Общественного совета при профильном министерстве сегодня обсуждался рыбный вопрос. Точнее, опыт Курил и Сахалина. На днях там побывали мурманские депутаты, сегодня делились впечатлениями и уверенностью, что опыт дальневосточников, пусть с корректировкой, но и у нас применим. Владельцам маломерных судов - сельским жителям - там разрешено работать в шестимильной зоне и, что важно - легально реализовывать улов через специально отведенные точки. Региональный эксперимент длится официально полгода, фактически 2,5 месяца. Сейчас вылова нет - стоит лед. Потому сахалинцы пока и не хвастают результатами. Но в ожидании перспектив. По данным мурманских депутатов, у дальневосточных коллег - глобальные планы. И первые проблемы - "ложки дегтя".
Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Владельцы маломерных судов и даже лодок - частники, им негде оставлять свои лодки, нужно построить какие-то небольшие причалы. Очень много проблем именно технического характера, что связано с безопасностью мореплавания в залив. В случае шторма, например, укрываться негде".
Двукратное расширение зоны до 12 миль и даже организация факторий по аренде орудий лова. Если удастся отладить механизм, на сахалинский эксперимент можно будет посмотреть как на основу. До тех пор, по мнению профильного министра, скорее нет, чем да. Вопросов больше, чем ответов.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Мы работаем в интересах людей, лично я поддержу любую инициативу в рамках действующего законодательства. То, что происходит на Сахалине, там сто раз оговаривается прежде, чем что-то делается, и это индивидуально для Сахалинской области. Мое субъективное мнение - что категорически не применим. Напомню, что у нас каждый гражданин РФ имеет право на вылов ежедневно, ежесуточно 100 кг морепродуктов за исключением камчатского краба".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.