Рыбный вопрос. Поможет ли мурманским рыбакам-любителям опыт дальневосточных коллег?

Анастасия Ярославская.

На заседании объединенного Общественного совета при профильном министерстве сегодня обсуждался рыбный вопрос. Точнее, опыт Курил и Сахалина. На днях там побывали мурманские депутаты, сегодня делились впечатлениями и уверенностью, что опыт дальневосточников, пусть с корректировкой, но и у нас применим. Владельцам маломерных судов - сельским жителям - там разрешено работать в шестимильной зоне и, что важно - легально реализовывать улов через специально отведенные точки. Региональный эксперимент длится официально полгода, фактически 2,5 месяца. Сейчас вылова нет - стоит лед. Потому сахалинцы пока и не хвастают результатами. Но в ожидании перспектив. По данным мурманских депутатов, у дальневосточных коллег - глобальные планы. И первые проблемы - "ложки дегтя".

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Владельцы маломерных судов и даже лодок - частники, им негде оставлять свои лодки, нужно построить какие-то небольшие причалы. Очень много проблем именно технического характера, что связано с безопасностью мореплавания в залив. В случае шторма, например, укрываться негде".

Двукратное расширение зоны до 12 миль и даже организация факторий по аренде орудий лова. Если удастся отладить механизм, на сахалинский эксперимент можно будет посмотреть как на основу. До тех пор, по мнению профильного министра, скорее нет, чем да. Вопросов больше, чем ответов.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Мы работаем в интересах людей, лично я поддержу любую инициативу в рамках действующего законодательства. То, что происходит на Сахалине, там сто раз оговаривается прежде, чем что-то делается, и это индивидуально для Сахалинской области. Мое субъективное мнение - что категорически не применим. Напомню, что у нас каждый гражданин РФ имеет право на вылов ежедневно, ежесуточно 100 кг морепродуктов за исключением камчатского краба".







