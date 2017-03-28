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28.03.2017 16:27

С начала года в северной части Мурманска произошло свыше полсотни проверок по контролю за работой управляющих компаний

Наталия Бурдина.

Более 4 миллионов рублей. Такова общая сумма штрафов, выписанных мурманским жилищникам только в Ленинском округе. С начала года в северной части города свыше полсотни проверок по контролю за работой управляющих компаний. Рейды продолжаются. Сейчас основная задача - призвать УК вывозить снег, ведь на подходе паводковый сезон. На особом контроле адреса, где не установлены дренажано-ливневые системы. Сегодня комиссия выехала во двор на Героев-североморцев-49, чтобы проверить, устранено ли замечание. Жилищники территорию от снега очищали, но собирали в сугробы, которые мешали пешеходам и закрывали видимость дороги автомобилистам.
Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Управления Ленинского округа администрации г. Мурманска Нина Мачина: "На сегодняшний день мы видим, что снег вывезен. Дворовая территория расчищена. И учитывая предпаводковый период, особое внимание сейчас уделяется вывозу снега с дворовых территорий. Эта проблема на сегодняшний день становится очень актуальной, и хотелось бы отметить, что снег вывозится не со всех дворовых территорий, где он складирован, а именно первоначально с тех территорий, которые подвергаются подтоплению в паводковый период".
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