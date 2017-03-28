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28.03.2017 16:25

В Мурманске прошла рабочая встреча депутата Государственной Думы Алексея Лященко с региональными координаторами федеральных проектов партии "Единая Россия"

Татьяна Нестерова.

В областном Совете сторонников партии встретились предприниматели, представители общественных организаций. Обсуждались вопросы развития механизмов эффективной обратной связи партии и северян.
Председатель Мурманского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "Приятно отметить, что Мурманская область вошла в пилотный проект, потому что по итогам двух лет региональный координационный совет сторонников в Мурманской  области признан одним из лучших среди 15 областей. И поэтому мы будем реализовывать три федеральных проекта".
Первый проект - "Клуб сторонников" открывает возможность через дискуссии экспертного сообщества решать острые социальные вопросы. Основная задача второго проекта "Мониторинг социальных конфликтов" - мониторить уровень удовлетворенности граждан предоставляемыми госуслугами. Проект "Моя сторона" окажет поддержку активистам в организации и проведении мероприятий и инициатив социальной направленности.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Лященко: "Работа поставлена, на мой взгляд, системно, хорошо и качественно. Я готов подключиться к этой работе по взаимодействию наших региональных организаций с кураторами федерального уровня. Кроме того, мы обсудили возможность привлечения к работе сторонников партии "Единая Россия" молодого поколения, которые могут принимать участие в реализации этих проектов, чувствовать свою востребованность и значимость в тех процессах, которые происходят в нашей стране и нашем регионе".
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