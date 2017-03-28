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28.03.2017 15:36

Представители Северного флота обсудили вопросы взаимодействия со священнослужителями Североморской епархии

В главной базе Северного флота (СФ) – Североморске – в актовом зале Духовно-просветительского центра Североморской епархии состоялась встреча заместителей командиров соединений, кораблей и воинских частей по работе с личным составом Североморского гарнизона со священнослужителями Североморской епархии.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в рамках совершенствования  системы духовного, нравственного и культурного воспитания военнослужащих.
Выступая перед собравшимися, начальник отдела Североморской епархии по взаимодействию с Вооружёнными Силами и Военно-Морским Флотом протоиерей Сергий Мищенко особо отметил проведенные совместно с флотом мероприятия прошлого года. Это принятие регламента повседневной деятельности военного духовенства епархии, совершение крестного хода в день апостола Андрея Первозванного в городе Североморске, проведение научной конференции Феодоритовские чтения при непосредственном участии командования флота, а также задействование клирика епархии протоиерея Сергия Шерфетдинова в дальнем походе авианосной группы кораблей Северного флота.
Обсуждались направления дальнейшего взаимодействия Североморской епархии с Северным флотом. Отмечалось, что во многих соединениях священники епархии являются помощниками командиров соединений по работе с верующими военнослужащими.
Особо подчёркивалось, что перед офицерами Северного флота по работе с личным составом и священнослужителями Североморской епархии стоят общие задачи по духовно-нравственному воспитанию достойных защитников Отечества, обладающих высокими моральными принципами и воспитанных на нравственных ценностях.


Пресс-служба Северного флота
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