Представители Северного флота обсудили вопросы взаимодействия со священнослужителями Североморской епархии

В главной базе Северного флота (СФ) – Североморске – в актовом зале Духовно-просветительского центра Североморской епархии состоялась встреча заместителей командиров соединений, кораблей и воинских частей по работе с личным составом Североморского гарнизона со священнослужителями Североморской епархии.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в рамках совершенствования системы духовного, нравственного и культурного воспитания военнослужащих.

Выступая перед собравшимися, начальник отдела Североморской епархии по взаимодействию с Вооружёнными Силами и Военно-Морским Флотом протоиерей Сергий Мищенко особо отметил проведенные совместно с флотом мероприятия прошлого года. Это принятие регламента повседневной деятельности военного духовенства епархии, совершение крестного хода в день апостола Андрея Первозванного в городе Североморске, проведение научной конференции Феодоритовские чтения при непосредственном участии командования флота, а также задействование клирика епархии протоиерея Сергия Шерфетдинова в дальнем походе авианосной группы кораблей Северного флота.

Обсуждались направления дальнейшего взаимодействия Североморской епархии с Северным флотом. Отмечалось, что во многих соединениях священники епархии являются помощниками командиров соединений по работе с верующими военнослужащими.

Особо подчёркивалось, что перед офицерами Северного флота по работе с личным составом и священнослужителями Североморской епархии стоят общие задачи по духовно-нравственному воспитанию достойных защитников Отечества, обладающих высокими моральными принципами и воспитанных на нравственных ценностях.





Пресс-служба Северного флота



