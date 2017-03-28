Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.03.2017 15:33

В рамках «Российской недели ГЧП» представлен рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства

В рамках проходящего в Москве IV Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» представлен рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.

В 2016 году интегральный показатель Мурманской области составил 36,2%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 11,8%.

Среди регионов России Мурманская область заняла 42 место, в Северо-Западного федеральном округе – 6 место.

Уровень развития государственно-частного партнерства является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Показатель рассчитывается Минэкономразвития России с учетом экспертной оценки Центра развития ГЧП. При оценке уровня развития государственно-частного партнерства учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП, опыт реализации проектов, а также развитость институциональной среды, в частности наличие профессиональных проектных команд и специализированных органов управления.

Для публичных партнеров рейтинг является стимулом и ориентиром в организации работы по повышению компетенций в сфере государственно-частного партнерства, формированию профессиональных проектных команд и запуску пилотных проектов. В свою очередь для частных инвесторов рейтинг выступает дополнительным индикатором при выборе потенциального публичного партнера для реализации инвестиционных проектов.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.