В рамках «Российской недели ГЧП» представлен рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства

В рамках проходящего в Москве IV Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» представлен рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.



В 2016 году интегральный показатель Мурманской области составил 36,2%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 11,8%.



Среди регионов России Мурманская область заняла 42 место, в Северо-Западного федеральном округе – 6 место.



Уровень развития государственно-частного партнерства является одним из показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Показатель рассчитывается Минэкономразвития России с учетом экспертной оценки Центра развития ГЧП. При оценке уровня развития государственно-частного партнерства учитываются значения трех факторов: нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП, опыт реализации проектов, а также развитость институциональной среды, в частности наличие профессиональных проектных команд и специализированных органов управления.



Для публичных партнеров рейтинг является стимулом и ориентиром в организации работы по повышению компетенций в сфере государственно-частного партнерства, формированию профессиональных проектных команд и запуску пилотных проектов. В свою очередь для частных инвесторов рейтинг выступает дополнительным индикатором при выборе потенциального публичного партнера для реализации инвестиционных проектов.



/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /



