Внимание - паводок

Администрацией города Мурманска принято постановление «О мерах по пропуску паводковых вод в 2017 году», назначены городская комиссия и ответственные лица. Определены основные мероприятия, которые предусматривают подготовку системы водоотвода и сооружений инженерной защиты для пропуска паводковых вод, формирование аварийных бригад и подготовку специализированной техники, необходимого инвентаря и материалов.



Запланированы мероприятия по очистке водопропускных сооружений и русел ручьев Фадеева, Варничного, Глубокого в границах земельных участков автогаражных кооперативов, расположенных вдоль ручьев. Организован контроль за уровнем паводковых вод в озерах Большом и Первом, расположенных в жилом районе Дровяное.



В паводковый период усилится контроль за поддержание в готовности сил и материальных средств, предназначенных для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории города.



/Администрации города Мурманска/





