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29.03.2017 10:00

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 29 по 31 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков.


29 марта

Первомайский округ:
– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотногог кольца со стороны склона;
– проспект Кольский, от ул. Героев Рыбачьего до ул. Шевченко (четная сторона).

Октябрьский округ:
– ул. Павлова, от дома №9 по улице Павлова до ул. Радищева (четная сторона);
– ул. Радищева, от ул. Киповича до разворотного кольца троллейбуса №3 (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Ушакова;
– ул. Загородная.

В ночь с 29 на 30 марта

Первомайский округ:
– Проезд Хибинский;
– ул. Героев Рыбачьего, от Проспекта Кольского до дома №6 по ул. Героев Рыбачьего.

Октябрьский округ:
– ул. Павлова, от дома №9 по улице Павлова до ул. Радищева (нечетная сторона);
– ул. Радищева, от разворотного кольца троллейбуса №3 до ул. Павлова (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Хлобыстова до ул. Павлика Морозова (четная сторона);
– ул. Туристов.

30 марта

Первомайский округ:
– Ледокольный проезд, от ул. Беринга до разворотного кольца, со стороны домов;
– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Героев Рыбачьего.

Октябрьский округ:
– ул. Павлова, от ул. Чехова до ул. Радищева;
– ул. Радищева, от ул. Книповича до разворотного кольца (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Гончарова;
–  ул. Хлобыстова, от ул. Героев Североморцев до ул. Свердлова (четная сторона)

В ночь с 30 на 31 марта

Первомайский округ:
– разворотное кольцо общественного транспорта, ул. Героев Рыбачьего;
– ул. Марата (четная сторона).

Октябрьский округ:
– ул. Радищева, от дома №43 по ул. Радищева до ул. Полухина (нечетная сторона);
– ул. Радищева, от ул. Полухина до ул. Фролова.

Ленинский округ:
– Нижнеростинское шоссе;
– переулок Водопроводный.

31 марта

Первомайский округ:
– ул. Марата (нечетная сторона);
– ул. Крупской (нечетная сторона).

Октябрьский округ:
– проезд к ул. Куйбышева 1а;
– ул. Серафимовича.

Ленинский округ:
– ул. Домостроительная, от Верхнеростинского шоссе до ул. Промышленной;
– ул. Транспортная.

Администрация г. Мурманска
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