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29.03.2017 11:00

Судебный пристав по ОУПДС Галина Столбцова заняла 2 место в соревнованиях по спортивному рыболовству

На льду Малого Пул-озера в районе п. Тайбола Кольского района прошли соревнования по спортивному рыболовству по программе 62-го мурманского городского Праздника Севера.

Среди команд, представлявших предприятия, организации и учреждения города Мурманска, была и сборная УФССП России по Мурманской области, в которую вошли трое мужчин, а также две сотрудницы Управления, которые участвовали в личном первенстве среди женщин – все большие поклонники подлёдного лова рыбы.
Участники соревнований в течение трёх часов колдовали над лунками, стараясь выловить как можно больше сига, налима, окуня, щуки и гольяна.
Судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов г. Полярного ЗАТО Александровск Галина Столбцова с результатом три окуня заняла 2 место среди женщин. Мужчинам Управления повезло меньше, им не хватило чуть-чуть до призового места.
Поздравляем Галину Столбцову с призовым местом и желаем дальнейших спортивных достижений!

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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