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28.03.2017 18:05

Мурманский колледж искусств возобновил традицию проведения Дня открытых дверей

Мурманский колледж искусств провел День открытых дверей. Для будущих абитуриентов состоялось праздничное мероприятие, включающее в себя сюжет-презентацию творческой жизни колледжа искусств, концерт с участием студентов всех специальностей, а также информативные выступления председателей предметно-цикловых комиссий.

День открытых дверей совпал с праздничной датой – Днем работника культуры. Гостей встретил оркестр духовых инструментов под управлением преподавателя колледжа искусств Алексея Смирнова, музыкальное сопровождение которого создало праздничное настроение. Встречу открыл директор колледжа Александр Васильев.

Концерт начался с выступления студентов специальности «Фортепиано», «Хоровое дирижирование» и «Оркестровые инструменты», исполнивших музыкальные произведения для фортепиано, скрипки, тромбона, а также романс. Во втором блоке концерта со сценическими миниатюрами выступили студенты специальности «Актёрское искусство». Зрители также увидели слайды с работами студентов-живописцев.

Заместитель директора по воспитательной работе Юлия Воронина рассказала абитуриентам и их родителям о социальном сопровождении студентов. В завершение концерта выступили солисты и ансамбли специальностей «Музыкальное искусство эстрады» и «Инструментальное исполнительство», шуточный музыкальный номер исполнила команда КВН студентов Мурманского колледжа искусств.

Все желающие смогли получить консультации по интересующим их вопросам в аудиториях колледжа.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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