Презентация Кольской опорной зоны состоится на Международном арктическом форуме

Мурманская область будет представлена комплексным региональным стендом в рамках IV Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт 29 и 30 марта в Архангельске. Главной задачей экспозиции станет презентация проектного подхода государственного управления Арктической зоной Российской Федерации, демонстрация лучших российских арктических инвестиционных проектов в контексте реализации программ формирования региональных «опорных зон».

Главный акцент стенда Мурманской области – презентация Кольской опорной зоны. Мурманская область является пилотным регионом, в котором планируется применить территориально-кластерный принцип развития территории, сформировав Кольскую опорную зону. В основе Кольской опорной зоны – пул приоритетных взаимоувязанных инвестиционных проектов, направленных на освоение ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации и использование Северного морского пути в качестве единой национальной транспортной коммуникации России в Арктике.

Для этого у области есть все необходимые условия: выгодное географическое положение, незамерзающий глубоководный порт, работающий в режиме круглогодичной навигации, уникальный атомный ледокольный флот, богатая ресурсная база, развитая транспортная, промышленная, энергетическая, научная и образовательная инфраструктура.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /