Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.03.2017 11:16

4-й Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» открылся сегодня в Архангельске

В его работе принимает участие делегация Мурманской области. В полдень начнётся заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Среди вопросов обсуждения - разработка государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 2020 года и дальнейшую перспективу», развитие атомного ледокольного флота в России, развитие кадрового потенциала в Арктике, опыт работы и предложениях по реализации приоритетных направлений развития Арктической зоны РФ, реализация в Российской Федерации положений Международного кодекса для судов, эксплуатирующийся в полярных водах (Полярный кодекс). Деловая программа Форума разделена на несколько направлений. В частности, в рамках тематического блока «Человеческий капитал» пройдут заседания «Арктика — территория истории, культуры и туризма», «Арктика — территория профессионалов» и «Арктика — территория здоровья». Второй блок — «Устойчивое развитие Арктики». Третье направление дискуссий — «Наука и технологии». На полях Форума пройдет также ряд специальных мероприятий: Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» и Форум арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, Североморска, Оленегорска. Также в планах - Арктический бизнес-форум и встреча губернаторов Северного форума. Центральное место деловой программы отведено пленарному заседанию «Человек в Арктике». Оно состоится завтра. Планируется, что его откроет Президент РФ Владимир Путин. В работе 4-го Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» принимают участие более полутора тысяч человек из России и зарубежных государств.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.94
Евро = 61.81
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.