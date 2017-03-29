4-й Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» открылся сегодня в Архангельске

В его работе принимает участие делегация Мурманской области. В полдень начнётся заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Среди вопросов обсуждения - разработка государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период 2020 года и дальнейшую перспективу», развитие атомного ледокольного флота в России, развитие кадрового потенциала в Арктике, опыт работы и предложениях по реализации приоритетных направлений развития Арктической зоны РФ, реализация в Российской Федерации положений Международного кодекса для судов, эксплуатирующийся в полярных водах (Полярный кодекс). Деловая программа Форума разделена на несколько направлений. В частности, в рамках тематического блока «Человеческий капитал» пройдут заседания «Арктика — территория истории, культуры и туризма», «Арктика — территория профессионалов» и «Арктика — территория здоровья». Второй блок — «Устойчивое развитие Арктики». Третье направление дискуссий — «Наука и технологии». На полях Форума пройдет также ряд специальных мероприятий: Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» и Форум арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, Североморска, Оленегорска. Также в планах - Арктический бизнес-форум и встреча губернаторов Северного форума. Центральное место деловой программы отведено пленарному заседанию «Человек в Арктике». Оно состоится завтра. Планируется, что его откроет Президент РФ Владимир Путин. В работе 4-го Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» принимают участие более полутора тысяч человек из России и зарубежных государств.