4-й Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» откроется завтра в Архангельске

В работе форума примет участие делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун. Центральное место деловой программы отведено пленарному заседанию «Человек в Арктике». Планируется, что его откроет Президент РФ Владимир Путин. Деловая программа разделена на несколько направлений. В частности, в рамках тематического блока «Человеческий капитал» пройдут заседания «Арктика — территория истории, культуры и туризма», «Арктика — территория профессионалов» и «Арктика — территория здоровья». Второй блок — «Устойчивое развитие Арктики». Третье направление дискуссий — «Наука и технологии». На полях Форума пройдет также ряд специальных мероприятий: Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» и Форум арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, Североморска, Оленегорска. Также в планах - Арктический бизнес-форум и встреча губернаторов Северного форума. Кроме того, состоится заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством Дмитрия Рогозина. Планируется, что 4-й Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» посетят более полутора тысяч человек из России и зарубежных государств.