Мурманчанка перевела мошеннику почти 400 тысяч рублей

Елена Ястребова.



Мурманчанка стала очередной жертвой интернет-мошенников. По ее словам, она разместила на одном из сайтов объявление о продаже кровати. В скором времени нашелся и покупатель. Он предложил женщине внести предоплату путем банковского перевода. Но для этого ему нужны были данные банковской карты — код доступа и смс-пароль к онлайн-банку. Не подозревающая ни о чем мурманчанка сообщила все данные "покупателю". Вскоре на мобильный телефон пришло смс-оповещение о зачислении крупной суммы денег — около 400 тысяч рублей. Мужчина тут же перезвонил и пояснил, что он ошибочно перевел деньги. Жительница областного центра, поверив мошеннику, поспешила в банк, и перевела деньги на указанный банковский счет. О том, что ее обманули она поняла позже. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.