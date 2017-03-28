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28.03.2017 13:25

"Белый медвежонок". В столице Заполярья завершился фестиваль физкультуры и спорта

Наталия Бурдина.


В Мурманске завершился 27-й по счету фестиваль физкультуры и спорта "Белый медвежонок". Как всегда он прошел весело и с размахом. В соревнованиях приняли участие более 9,5 тысяч дошколят - это малыши почти из всех детских садов областного центра. Спортивная программа - от веселых стартов до фитнес-аэробики.
Директор школы № 56, депутат Совета депутатов г. Мурманска Ирина Малюк: "Проведено очень много различных мероприятий: оздоровительного характера, спортивных мероприятий, творческих. Это площадка для того, чтобы дети узнали много нового о спорте. Вообще, это праздник не только спорта, это праздник и добра, и дружбы, потому что действительно - объединяет всех".
"Белый медвежонок" для педагогов - это возможность обменяться опытом с коллегами, представить свои разработки физкультурно-оздоровительных программ. Но не зря праздник называют и семейным. Уже по доброй традиции в подготовку к фестивалю были вовлечены родители ребят.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Потому что для того, чтобы сшить костюмы, участвовать в соревнованиях, детей надо привезти, отвезти, их надо организовать и, конечно, одно дошкольное учреждение с этим вряд ли справится. Поэтому эта программа "Белый медвежонок" - она ведь сплачивает семьи, сплачивает дошкольные образовательные учреждения. И действительно детский сад становится родным домом".
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