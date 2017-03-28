Футбол, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика. Всеми перечисленными видами спорта можно будет заниматься в обновленном спорткомплексе "Авангард"

Наталия Бурдина.

Летом в мурманском городском центре "Авангард" откроют новый спортивный зал, сейчас в помещении идет ремонт. Работы начались в феврале. Идут в графике и без сбоев. Уже демонтирована старая коробка корта. Строители готовят стены к отделке. Обновят и раздевалки, а также административный корпус. После завершения ремонта, зал изменится не только внешне. Расширится его функционал. Раньше он был предназначен лишь для игр в мини-футбол.

Заместитель директора МАУ ГСЦ "Авангвард" Юрий Галеев: "Многие обращались по-поводу занятий баскетболом. Этого не было, поэтому сейчас мы объем, и обзор занятий в большом спортзале увеличиваем. Также волейбол, баскетбол, футбол - я уже говорил, ну не знаю, может на перспективу - также просят большой теннис".

В обновленном зале можно будет заниматься даже художественной гимнастикой. Высота потолка позволяет. Что касается нового оборудования, то здесь установят баскетбольные щиты, футбольные ворота и стойки для волейбола. Тем временем, в Мурманске продолжится строительство и новых уличных стадионов. Осенью площадка появится в Росляково. В мае спорткомитет планирует заключить договор с подрядчиком. Строители должны будут завершить работы не позднее конца сентября.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Я думаю, что если сейчас все пойдет по нашему сценарию, то именно так и будет. 30 сентября - площадка со спортивным ядром, состоящим из футбольного поля, беговых дорожек, площадок для стритбола и воркаута, и уличных тренажеров, также универсальная игровая площадка - будут стоять в поселке Росляково, о чем так мечтали его жители".