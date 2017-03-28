Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.03.2017 13:55

Футбол, баскетбол, волейбол, художественная гимнастика. Всеми перечисленными видами спорта можно будет заниматься в обновленном спорткомплексе "Авангард"

Наталия Бурдина.

Летом в мурманском городском центре "Авангард" откроют новый спортивный зал, сейчас в помещении идет ремонт. Работы начались в феврале. Идут в графике и без сбоев. Уже демонтирована старая коробка корта. Строители готовят стены к отделке. Обновят и раздевалки, а также административный корпус. После завершения ремонта, зал изменится не только внешне. Расширится его функционал. Раньше он был предназначен лишь для игр в мини-футбол.
Заместитель директора МАУ ГСЦ "Авангвард" Юрий Галеев: "Многие обращались по-поводу занятий баскетболом. Этого не было, поэтому сейчас мы объем, и обзор занятий в большом спортзале увеличиваем. Также волейбол, баскетбол, футбол - я уже говорил, ну не знаю, может на перспективу - также просят большой теннис".
В обновленном зале можно будет заниматься даже художественной гимнастикой. Высота потолка позволяет. Что касается нового оборудования, то здесь установят баскетбольные щиты, футбольные ворота и стойки для волейбола. Тем временем, в Мурманске продолжится строительство и новых уличных стадионов. Осенью площадка появится в Росляково. В мае спорткомитет планирует заключить договор с подрядчиком. Строители должны будут завершить работы не позднее конца сентября.
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Я думаю, что если сейчас все пойдет по нашему сценарию, то именно так и будет. 30 сентября - площадка со спортивным ядром, состоящим из футбольного поля, беговых дорожек, площадок для стритбола и воркаута, и уличных тренажеров, также универсальная игровая площадка - будут стоять в поселке Росляково, о чем так мечтали его жители".
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.02
Евро = 61.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.