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28.03.2017 14:15

Предотвращение незаконного оборота древесины. В Минприроды сегодня межведомственная "сверка часов"

Анастасия Ярославская.

В Минприроды сегодня межведомственная "сверка часов". Координация специалистов контрольно-надзорных органов. Мероприятие традиционное, в повестке - дважды в год - предотвращение незаконного оборота древесины. На территории региона таких случаев ежегодно - порядка 60. Хотя, как было отмечено на комиссии, улучшения есть - перед прошлыми новогодними праздниками "за руку" поймали всего 4 "горе-дровосека". Специалисты считают - статистика объективна, нарушителей, действительно, становится меньше. Срабатывает профилактика - искушение исчезает, если знать, что наказание неотвратимо. К слову, если ущерб превышает 5 тысяч рублей, наступает уже уголовная ответственность - по статье это лишение свободы на срок до 7 лет.
Начальник отдела государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Волошин: "В 2016 году был случай, когда были задержаны 2 гражданина. В первом случае была применена условная мера наказания, поскольку гражданин совершил впервые. А второй за повторную незаконную рубку получил 2 года 6 месяцев отбывания свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима".
С этого года в составе комиссии - представители Росгвардии - они тоже будут ходить в совместные патрули. Леса инспектируют в течение всего года. В рамках операций "Лесовоз" и "Костер" межведомственное взаимодействие еще больше активизируют, чтобы поставить заслон любому каналу незаконного оборота древесины.
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