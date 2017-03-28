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28.03.2017 13:35

Чемпионат по парковке. В Мурманске в 10-й раз провели соревнования для водителей-профи

Кирилл Коган.

В областном центре прошел чемпионат по парковке. Юбилейный, 10-й. Организатор - одна из мурманских радиостанций. В заездах приняли участие 30 автомобилистов. Возрастных ограничений не было, не учитывали и водительский стаж. Наравне с опытными автомобилистами выступали и те, кто получил права недавно. Примечательно, что в юбилейных стартах приняло участие рекордное количество представительниц слабого пола. Таких заявок было подано 11.
Участница заездов Анастасия Самойлова: "Принимаю участие уже в 6 раз. Зачем? Первый раз дети посоветовали, им было интересно испытать маму, а потом пошло как по накатанной. Первое место не получается занять, мешают габариты, но принципам своим не уступаю, езжу на своем автомобиле".
Правила заездов просты: водителям необходимо выполнить все элементы автогородка, при этом не расплескав ведра с водой на крыше. Кто меньше пролил, тот и победил.
Организатор мероприятия Максим Байков: "Вы знаете статистику, у нас огромное количество машин на 300 тысяч населения. В каждой семье практически есть машина, а где-то по 2 и 3. Проблемы с парковками сумасшедшие, проблемы, чтобы людей научить ездить хорошо. Благодаря этому проекту, мы и обращаем внимание на моменты в практическом вождении и в парковке".
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