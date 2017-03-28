Благоустройство дворов и парков! Как Кольский район готовится отметить 90-летие?

Татьяна Нестерова.

Кольский район готовится к 90-летию со дня образования. По взаимодействию всех ветвей власти и общественности в реализации социальных проектов сегодня он один из лучших в регионе. Комфортная городская среда - благоустройство дворов, парков, ремонт дорог. В этом году миллион 200 тысяч рублей выделили на первый этап реконструкции мемориального комплекса - лестничного марша к памятнику неизвестному солдату Великой Отечественной - Алеше.

Глава администрации муниципального образования Кольский район Александр Лихолат: "Кольский район очень активно принимает участие в реализации проектов партии "Единая Россия" - "Комфортная городская среда". И нами уже - 7 муниципальными образованиями - подготовлены проектно-сметные документации и сегодня до конца дня должны представить документы в Минстрой для конкурсного отбора. У нас есть хороший опыт участия в конкурсном отборе. Мы надеемся победить и получить субсидии - около 18 миллионов рублей".

Междуречье приобретает новое лицо. В рамках партийного проекта в местной школе реконструирован спортзал, благодаря софинансированию - муниципальному и региональному - обновлен фасад образовательного учреждения, построены школьный стадион и детская площадка. В прошлом году под патронатом губернатора стартовал проект по реконструкции сельского дома культуры. Свет, сети, на партийные деньги закуплены современные кресла. В общей сложности на ремонт выделены 70 миллионов рублей.

Глава сельского поселения Междуречье Елена Ионесий: "Для нас данный объект очень важный, потому что это главный социально-культурный объект не только Междуречья, но и всех населенных пунктов Мишуково, к нам присоединились Белокаменка, Килпъявр. И поэтому мы очень надеемся, что эта работа будет выполнена в срок. И 1 сентября откроем наш сельский Дом культуры".





