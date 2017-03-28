В Мурманской областной Думе состоялось совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, уволенных с военной службы до 1 января 2005 года

Светлана Деменева.

Как решить жилищный вопрос военных, уволенных в запас до 2005 года? Этой теме посвятили в Мурманской областной Думе расширенное совещание. Военнослужащие - их по статистике больше тысячи человек - в большинстве своем проживают в гарнизонах Северного флота. Законодательством предусмотрено обеспечить их жильем за счёт субъектов РФ и муниципалитетов, в которых проживают военные пенсионеры. При этом необходимым условием является их постановка на учёт в качестве нуждающихся в получении жилья. Однако, встать в очередь за пределами Мурманской области сложно. Отселение из районов Крайнего Севера бывших военнослужащих производится на общих основаниях, и ждать своей очереди можно бесконечно долго.

Председатель комитета по безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "В Минстрой, вместе с Министерством обороны определились, что те финансовые средства, которые выделяются ЗАТО на отселение, увеличить и, может быть, первоочередное обеспечение этих военнослужащих приоритет, по крайней мере, в очереди определить".





