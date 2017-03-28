Госавтоинспекция Мурманской области информирует об ограничении в движении большегрузного транспорта

28 марта в период с 11:00 часов до улучшения погодных условий ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодорогах «Мишуково - Снежногорск» с 16 км до 38 км и «Снежногорск - Гаджиево» с 0 км до 7 км.



Во избежание ДТП Госавтоинспекция Мурманской области настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости.



Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области